А как же сборная Франции? СМИ назвали главную цель Мбаппе на 2025 год
Килиан намерен побороться за Золотой мяч
Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе своей главной целью на 2025 год считает завоевание награды лучшему футболисту мира – Золотого мяча.
Ради этой цели 25-летний нападающий намерен участвовать лишь в важных матчах своей национальной команды, чтобы иметь больше времени на отдых в условиях напряженного сезона и снизить риск получения травмы.
Отмечается, что на предыдущем сборе своей сборной Мбаппе предупредил тренерский штаб, что не сыграет в октябрьских матчах Лиги наций.
Накануне французы обыграли Израиль в Будапеште без Килиана со счетом 4:1, а звездный форвард вернется на поле в футболке «Реала» в матче против «Сельты» из Виго 19 октября.
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