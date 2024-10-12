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  4. А как же сборная Франции? СМИ назвали главную цель Мбаппе на 2025 год
Испания
12 октября 2024, 21:18 |
238
0

А как же сборная Франции? СМИ назвали главную цель Мбаппе на 2025 год

Килиан намерен побороться за Золотой мяч

12 октября 2024, 21:18 |
238
0
А как же сборная Франции? СМИ назвали главную цель Мбаппе на 2025 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе своей главной целью на 2025 год считает завоевание награды лучшему футболисту мира – Золотого мяча.

Ради этой цели 25-летний нападающий намерен участвовать лишь в важных матчах своей национальной команды, чтобы иметь больше времени на отдых в условиях напряженного сезона и снизить риск получения травмы.

Отмечается, что на предыдущем сборе своей сборной Мбаппе предупредил тренерский штаб, что не сыграет в октябрьских матчах Лиги наций.

Накануне французы обыграли Израиль в Будапеште без Килиана со счетом 4:1, а звездный форвард вернется на поле в футболке «Реала» в матче против «Сельты» из Виго 19 октября.

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Килиан Мбаппе Золотой мяч Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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