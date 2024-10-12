МУДРИК: «Перед Грузией было много критики, мол, можем не выходить играть»

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал матч 3-го тура Лиги наций 2024/25 против Грузии (1:0).

«Очень приятно получить приз Льва матча. Перед матчем с Грузией было много критики, эксперты обсуждали команду, тренерский штаб, футболистов. Все вспоминали о том, что Грузия разгромила Чехию, мы, в свою очередь, последний проиграли, поэтому против Грузии, мол, можем не выходить. Хочу поблагодарить тех болельщиков, которые поддерживают команду всегда, несмотря на результат, поскольку игры бывают как хорошие, так и плохие.

А учитывая то, как коллектив настроился на поединок, как выкладывался на поле, мы заслужили эту победу.

Гол? Мы отобрали мяч, я обвел нескольких соперников и зряче пробил. Рад принести победный результат всей Украине. А для команды эти три очка очень полезны», – сказал Михаил Мудрик.

Напомним, что следующий поединок в Лиге наций сборная Украины проведет 14 октября во Вроцлаве против Чехии.