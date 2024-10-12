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  4. МУДРИК: «Перед Грузией было много критики, мол, можем не выходить играть»
Лига наций
12 октября 2024, 21:27 | Обновлено 12 октября 2024, 21:34
233
2

МУДРИК: «Перед Грузией было много критики, мол, можем не выходить играть»

Михаил высказался о победном матче в Лиге наций

12 октября 2024, 21:27 | Обновлено 12 октября 2024, 21:34
233
2
МУДРИК: «Перед Грузией было много критики, мол, можем не выходить играть»
УАФ. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал матч 3-го тура Лиги наций 2024/25 против Грузии (1:0).

«Очень приятно получить приз Льва матча. Перед матчем с Грузией было много критики, эксперты обсуждали команду, тренерский штаб, футболистов. Все вспоминали о том, что Грузия разгромила Чехию, мы, в свою очередь, последний проиграли, поэтому против Грузии, мол, можем не выходить. Хочу поблагодарить тех болельщиков, которые поддерживают команду всегда, несмотря на результат, поскольку игры бывают как хорошие, так и плохие.

А учитывая то, как коллектив настроился на поединок, как выкладывался на поле, мы заслужили эту победу.

Гол? Мы отобрали мяч, я обвел нескольких соперников и зряче пробил. Рад принести победный результат всей Украине. А для команды эти три очка очень полезны», – сказал Михаил Мудрик.

Напомним, что следующий поединок в Лиге наций сборная Украины проведет 14 октября во Вроцлаве против Чехии.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Иван Калюжный Украина - Грузия Михаил Мудрик
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Pavel_i_CO
Мурзік, чому весь час змінюєш ігровий номер?) То у Шапаренко намагався номер вкрасти, тепер у Ярмоленко поцупив на пару матчів 
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0
Nick.Grabowski
За Грузію команду хвалять лише тому, що вболівальники побачили, що команда викладається та відпрацьовує як один колектив.
А ігровий малюнок як був - посередня сірість, так і залишається.
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