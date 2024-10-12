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12 октября 2024, 21:04 | Обновлено 12 октября 2024, 21:14
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0

ФОТО. Бывшая жена звезды футбола снялась для Playboy

Кэти Хуммельс шокировала всех своей смелостью и открылась по-новому

12 октября 2024, 21:04 | Обновлено 12 октября 2024, 21:14
1750
0
ФОТО. Бывшая жена звезды футбола снялась для Playboy
IMAGO/Sven Simon. Матс и Кэти Хуммельс

Бывшая жена Матса Хуммельса – Кэти Хуммельс – снялась для журнала «Playboy».

Кэти не только блеснула своей фигурой, но и рассказала про свой неожиданный порыв:

«Я делаю все, что хочу. Я никогда по-настоящему не принимала свое тело. Мне 35 лет, и только сейчас я могу сказать: Я нравлюсь себе».

Матс и Кэти разошлись в 2022-м году – Хуммельс является чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии.

Сейчас Кэти является успешной телеведущей и инфлюенсеркой, которая имеет более 690 000 подписчиков в Instagram.

Публиковать фото эротической фотосессии мы не можем, поэтому насладитесь фото красотки в её обычной жизни:

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Матс Хуммельс фото lifestyle сборная Германии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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