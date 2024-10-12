ФОТО. Бывшая жена звезды футбола снялась для Playboy
Кэти Хуммельс шокировала всех своей смелостью и открылась по-новому
Бывшая жена Матса Хуммельса – Кэти Хуммельс – снялась для журнала «Playboy».
Кэти не только блеснула своей фигурой, но и рассказала про свой неожиданный порыв:
«Я делаю все, что хочу. Я никогда по-настоящему не принимала свое тело. Мне 35 лет, и только сейчас я могу сказать: Я нравлюсь себе».
Матс и Кэти разошлись в 2022-м году – Хуммельс является чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии.
Сейчас Кэти является успешной телеведущей и инфлюенсеркой, которая имеет более 690 000 подписчиков в Instagram.
Публиковать фото эротической фотосессии мы не можем, поэтому насладитесь фото красотки в её обычной жизни:
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