Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 октября состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В решающем поединке Мастерса титул разыграют лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) и именитый серб Новак Джокович (АТР 4).

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Поединок пройдет на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 11:30 по Киеву.

Это будет 8-й очный поединок соперников. Счет 4:3 в пользу Ноле.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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