ATP12 октября 2024, 19:09 |
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Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира АТР 1000 в Шанхае
12 октября 2024, 19:09 |
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13 октября состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).
В решающем поединке Мастерса титул разыграют лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) и именитый серб Новак Джокович (АТР 4).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 11:30 по Киеву.
Это будет 8-й очный поединок соперников. Счет 4:3 в пользу Ноле.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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