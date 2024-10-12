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  4. Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
12 октября 2024, 19:09 |
48
0

Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира АТР 1000 в Шанхае

12 октября 2024, 19:09 |
48
0
Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

13 октября состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В решающем поединке Мастерса титул разыграют лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) и именитый серб Новак Джокович (АТР 4).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 11:30 по Киеву.

Это будет 8-й очный поединок соперников. Счет 4:3 в пользу Ноле.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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