Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 октября состоится финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.

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Поединок пройдет на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Соболенко.

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