Арина Соболенко – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 1000 в Ухане
13 октября состоится финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).
Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе.
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Поединок пройдет на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.
Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Соболенко.
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