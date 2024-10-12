Стали известны финалисты Мастерса в Шанхае

12 октября на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай) состоялись полуфинальные матчи.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер в двух сетах переиграл Томаша Махача.

В решающем поединке итальянец сыграет против именитого Новака Джоковича, который выбил Тейлора Фритца.

Синнер и Джокович провели уже 7 очных противостояний. Счет 4:3 в пользу Ноле. Матч за титул Мастерса в Шанхае запланирован на 13 октября в 11:30 по Киеву.

АТР 1000 Шанхай. 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Томаш Махач – 6:4, 7:5

Новак Джокович [4] – Тейлор Фритц [7] – 6:4, 7:6 (8:6)