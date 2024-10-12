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ATP
12 октября 2024, 18:17 |
545
0

Стали известны финалисты Мастерса в Шанхае

Янник Синнер поборется за титул супертурнира в Китае против Новака Джоковича

12 октября 2024, 18:17 |
545
0
Стали известны финалисты Мастерса в Шанхае
Янник Синнер и Новак Джокович

12 октября на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай) состоялись полуфинальные матчи.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер в двух сетах переиграл Томаша Махача.

В решающем поединке итальянец сыграет против именитого Новака Джоковича, который выбил Тейлора Фритца.

Синнер и Джокович провели уже 7 очных противостояний. Счет 4:3 в пользу Ноле. Матч за титул Мастерса в Шанхае запланирован на 13 октября в 11:30 по Киеву.

АТР 1000 Шанхай. 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Томаш Махач – 6:4, 7:5
Новак Джокович [4] – Тейлор Фритц [7] – 6:4, 7:6 (8:6)

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Янник Синнер Новак Джокович Тейлор Фритц Томаш Махач ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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