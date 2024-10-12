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Италия
12 октября 2024, 14:39 | Обновлено 12 октября 2024, 15:10
810
1

Схватил его и бац. Пато вспомнил, как Ибру чуть не побил одноклубник

Златану было несладко

12 октября 2024, 14:39 | Обновлено 12 октября 2024, 15:10
810
1
Схватил его и бац. Пато вспомнил, как Ибру чуть не побил одноклубник
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард Милана Алешандре Пато рассказал о конфликте, который произошел между его экс-одноклубниками Златаном Ибрагимовичем и Огучи Оньеву на одной из тренировок команды.

«Златан был с мячом, Оньеву ему противостоял и нечаянно ударил его по ноге. Удар был в кость, но Огучи продолжил играть. Мы поняли – Оньеву сделал это не со злым умыслом, он сделал это, потому что хотел отобрать мяч. Тогда Огучи как раз оправился после травмы.

Так вот, Оньеву контролирует мяч, стоя спиной к нам, и мы слышим, как приближается Ибра. Он прыгнул обеими ногами на Оньеву, чтобы навредить ему, и тогда я сказал: «Черт, что происходит?»

Они оба упали на землю, но Оньеву спокойно поднялся – он был действительно добрый, с золотым сердцем. Не то чтобы Ибра был не такой, но он более импульсивный. Златан сразу же встал и начал оскорблять его, говоря что-то на шведском. Мы ничего не понимали. Он пытался схватить Оньеву вот так (за воротник – прим.). Он схватил его, чтобы бросить. И что сделал Оньеву?

Он схватил Ибру в ответ и «бац». Он бросил его вниз. Для Оньеву это было так же просто, как взять стакан воды. Представьте Ибру – огромный парень. Но Огучи схватил его и бросил на землю – свалил его с ног и прыгнул на него сверху, подняв над ним свой кулак. Когда он это сделал, я сказал ему: «Стой, Боже, стой, ты убьешь его», – рассказал Пато.

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Алешандре Пато Златан Ибрагимович Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Огучи Оньеву
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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DaVinci
А треба було б пару раз і йо***ти того Ібру.
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