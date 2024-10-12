Чжэн Циньвень – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Ухане
12 октября проходят полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) встретится против своей соотечественницы Ван Синьюй (WTA 51). Время начала игры – 14:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первый очный поединок соперниц.
В финале соревнований победительница противостояния сыграет против Арины Собленко, которая ранее выбила Коко Гофф.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча сине-желтых
Джорджина Родригес похвасталась новой дорогостоящей покупкой