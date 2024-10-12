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  4. Чжэн Циньвень – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 октября 2024, 14:30 |
79
0

Чжэн Циньвень – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Ухане

12 октября 2024, 14:30 |
79
0
Чжэн Циньвень – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

12 октября проходят полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7) встретится против своей соотечественницы Ван Синьюй (WTA 51). Время начала игры – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый очный поединок соперниц.

В финале соревнований победительница противостояния сыграет против Арины Собленко, которая ранее выбила Коко Гофф.

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Ван Синьюй Чжэн Циньвень смотреть онлайн WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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