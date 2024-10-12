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  4. Британский журналист рассказал, каким должен быть следующий клуб Мудрика
Англия
12 октября 2024, 14:32 |
852
0

Британский журналист рассказал, каким должен быть следующий клуб Мудрика

Михаилу нужно все тщательно обдумать

12 октября 2024, 14:32 |
852
0
Британский журналист рассказал, каким должен быть следующий клуб Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британский журналист Том Оверенд поделился мнением относительно дальнейшей карьеры украинского вингера Челси Михаила Мудрика.

«Любая аренда должна гарантировать Михаилу Мудрику больше игрового времени, чем он получает сейчас. Он играет каждые семь дней посреди недели и развил позиционную дисциплину, креативность и лучшую результативность пасов и навесов под руководством Марески. Его будущий клуб и тренера нужно будет выбирать очень тщательно», – написал Оверенд в Twitter.

В текущем сезоне Мудрик сыграл в составе Челси 8 матчей и отметился 3 результативными передачами. Контракт Михаила с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года.

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