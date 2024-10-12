«Не шедевр». Маркевич объяснил, почему сборная сыграла в незрелищный футбол

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о победе сборной Украины над национальной командой Грузии (1:0) в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций.

«Украина в матче против Грузии очень надежно сыграла в обороне и именно поэтому, я так думаю, в итоге и победила. Не дали ничего сделать тому Кварацхелии и все. Просматривалась дисциплина и желание победить. Был настрой и по самоотдаче вопросов к ребятам не может быть. Знаете, я даже и не помню, когда мы в последний раз играли на ноль позади. Мне очень понравилось, что действительно каждый игрок старался играть на оборону, старался отбирать мяч у грузин, когда те пытались прессинговать. Давно я такого не видел, чтобы даже Мудрик и Шапаренко были достаточно агрессивны в отборе. Вот поэтому и «погасили» грузин, а команда у них сейчас действительно очень хорошая.

Ясно, что игра Украины была далека от идеальной. Не шедевр. Я повторюсь, очень хорошо, что никто из игроков не боялся вымазаться, выполняя черновую работу, отрабатывали все в обороне. Цена победы была высокой, поэтому, возможно, и сыграли так, то есть не очень ярко в нападении. Главное, что есть результат, а игра придет и тот же Довбик еще себя проявит. И очень важно, чтобы стали на ноги наши травмированные ребята, слишком уж много их не смогло помочь Украине против Грузии и против Чехии не помогут, к сожалению».