«Продолжает разочаровывать». Эксперт раскритиковал звезду сборной Украины

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно игры нынешнего форварда «сине-желтых» Артема Довбика в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против Грузии (1:0):

«К сожалению, Артем продолжает разочаровывать в матчах за сборную. Его КПД незначительный, потому что в отличие от его клубных выступлений за «Жирону», «Рому», где на него играли все, в сборной придерживаются другой тактики. А Довбик не из тех исполнителей, которые в одиночку могут решить судьбу противостояния.

Вчера Артем практически не угрожал воротам грузин, ограничившись лишь несколькими подыгрышами партнерам. Этого явно недостаточно и, на мой взгляд, Довбык был худшим среди победителей».