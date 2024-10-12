«Продолжает разочаровывать». Эксперт раскритиковал звезду сборной Украины
Иван Гецко недоволен игрой Артема Довбика
Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно игры нынешнего форварда «сине-желтых» Артема Довбика в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против Грузии (1:0):
«К сожалению, Артем продолжает разочаровывать в матчах за сборную. Его КПД незначительный, потому что в отличие от его клубных выступлений за «Жирону», «Рому», где на него играли все, в сборной придерживаются другой тактики. А Довбик не из тех исполнителей, которые в одиночку могут решить судьбу противостояния.
Вчера Артем практически не угрожал воротам грузин, ограничившись лишь несколькими подыгрышами партнерам. Этого явно недостаточно и, на мой взгляд, Довбык был худшим среди победителей».
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