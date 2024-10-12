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  4. «Продолжает разочаровывать». Эксперт раскритиковал звезду сборной Украины
Лига наций
12 октября 2024, 13:29 |
1663
1

«Продолжает разочаровывать». Эксперт раскритиковал звезду сборной Украины

Иван Гецко недоволен игрой Артема Довбика

12 октября 2024, 13:29 |
1663
1
«Продолжает разочаровывать». Эксперт раскритиковал звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно игры нынешнего форварда «сине-желтых» Артема Довбика в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций против Грузии (1:0):

«К сожалению, Артем продолжает разочаровывать в матчах за сборную. Его КПД незначительный, потому что в отличие от его клубных выступлений за «Жирону», «Рому», где на него играли все, в сборной придерживаются другой тактики. А Довбик не из тех исполнителей, которые в одиночку могут решить судьбу противостояния.

Вчера Артем практически не угрожал воротам грузин, ограничившись лишь несколькими подыгрышами партнерам. Этого явно недостаточно и, на мой взгляд, Довбык был худшим среди победителей».

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Иван Гецко Артем Довбик сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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Комментарии 1
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vruthiy-112
А про Яремчука чого мовчиш, який взагалі незрозуміло з якою метою вийшов.!? 
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