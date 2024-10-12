Барселона продолжает платить Месси и другим легендам клуба
У клуба долги перед Месси, Альбой и Бускетсом
«Барселона» до конца нынешнего сезона будет выплачивать деньги Лионелю Месси, Серхио Бускетсу и Жорди Альбе, которые выступают в составе «Интер» Майами.
Каталонский клуб все еще должен своим бывшим звездам деньги за коронавирусный сезон, когда игроки пошли на уступки и временно уменьшили суммы в контрактах.
Однако в конце весны долги будут полностью погашены, что радует руководство клуба, у которого остаются серьезные финансовые проблемы.
Месси не играет за «Барселону» с 2021 года, а Альба и Бускетс покинули команду в 2023 году.
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