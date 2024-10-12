Иван ГЕЦКО: «Довбик был худшим среди украинцев»

В третьем туре Лиги наций по футболу национальная сборная Украины взяла верх над грузинами – лидерами группы – 1:0.

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил действия подопечных Сергея Реброва в победном матче в польской Познани:

– Я ждал большего от грузин, особенно, после того, как они в феерическом стиле сокрушили в сентябре чехов. С другой стороны, за это следует похвалить украинских сборников, которые не позволили сопернику продемонстрировать свои лучшие качества.

– Из-за травм нескольких ведущих исполнителей номинальные хозяева не сумели задействовать оптимальный состав. Отсутствие лидеров вроде Миколенко, Цыганкова вчера сказывалось?

– Пожалуй, таки сказалось на наступательных операциях, зато было больше надежности у наших владений. Тем более, что руководитель Сергей Ребров сделал ставку на командную игру, когда каждый исполнитель четко знал свой маневр и не выпадал из ансамбля.

– Тогда, что скажете о действиях стоппера Таловерова, который ранее был игроком ротации, и дебют опорника Калюжного?

– На Таловерова Сергей Ребров рассчитывал, прежде всего, при стандартных положениях, как у наших ворот, так и чужих. Ведь в составе грузин были высокорослые защитники, которые при угловых и свободных ударах подключались к наступлению. Поскольку не пропустили, то Таловеров уже справился со своей задачей. Что касается Калюжного, то он выполнил большой объем черновой работы, обеспечил компактность у наших владений и также оправдал надежды. Особенно, если принимать во внимание, что это была первая игра Ивана за главную команду страны.

– На Ваш взгляд, кто был лучшим среди украинцев?

– Мудрик и не только потому, что он стал автором победного гола, воспользовавшись ошибкой вратаря гостей Мамардашвили. Возможно, кипера подвело ужасное состояние газона, которое не позволило ему как следует оттолкнуться в том игровом эпизоде. «Огород» в Познани, иначе и не назовешь это поле в Познани, конечно, мешал более техничным грузинам. В Англии, где Мудрик выступает за «Челси», уже привыкли к его действиям и благодаря подстраховке научились нейтрализовать Михаила. А вот грузины, похоже, забыли о добродетелях проворного украинца и позволяли ему разбежаться, а на пространстве тот очень опасен. Но это уже проблемы соперника. Вчера Мудрик много работал на команду и мог отличиться во второй раз, однако на этот раз Мамардашвили успел выбить мяч из дальнего угла.

– Снова ушел с поля без своего гола Довбик.

– К сожалению, Артем продолжает разочаровывать в матчах за сборную. Его КПД незначителен, потому что в отличие от его клубных выступлений за «Жирону», «Рому», где на него играли все, в сборной придерживаются другой тактики. А Довбик не из тех исполнителей, которые в одиночку могут решить судьбу противостояния. Вчера Артем практически не угрожал воротам грузин, ограничившись лишь несколькими подыгрышами партнерам. Этого явно недостаточно и, на мой взгляд, Довбик был худшим среди победителей.

– Победа в Познани помогла подопечным Сергея Реброва вернуть интригу в соперничество в нашей группе, но на очереди матч с амбициозными чехами, которые вчера уверенно взяли верх над албанцами.

– Это будет еще один финал. Ничья украинцев не устраивает. Поэтому надо качественно восстановиться и настраиваться на завоевание трех очков. Иначе ценность вчерашней победы нивелируется.

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