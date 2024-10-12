«Была борьба двух клубов». Агент о трансфере форварда сборной Украины
У Довбика было желание оказаться в Роме
Агент Габриэле Джуффрида, который был посредником в трансфере Артема Довбика из Жироны в Рому, рассказал, что за украинского форварда серьезно боролся Атлетико.
«Сделка о переходе Довбика была очень сложной. Это была битва между Атлетико и Ромой. Однако приоритетом Артема всегда была Рома, у него особые чувства к этому клуба», – сказал Джуффрида.
Переход Довбика обошелся римскому клубу ориентировочно в 35 миллионов евро. Артем уже забил четыре гола в девяти встречах.
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