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  4. «Была борьба двух клубов». Агент о трансфере форварда сборной Украины
Италия
12 октября 2024, 13:14 |
769
0

«Была борьба двух клубов». Агент о трансфере форварда сборной Украины

У Довбика было желание оказаться в Роме

12 октября 2024, 13:14 |
769
0
«Была борьба двух клубов». Агент о трансфере форварда сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Агент Габриэле Джуффрида, который был посредником в трансфере Артема Довбика из Жироны в Рому, рассказал, что за украинского форварда серьезно боролся Атлетико.

«Сделка о переходе Довбика была очень сложной. Это была битва между Атлетико и Ромой. Однако приоритетом Артема всегда была Рома, у него особые чувства к этому клуба», – сказал Джуффрида.

Переход Довбика обошелся римскому клубу ориентировочно в 35 миллионов евро. Артем уже забил четыре гола в девяти встречах.

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Артем Довбик Рома Рим Жирона Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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