«Все молодцы, но некоторые...» Фещук высказался о матче Украина – Грузия

Бывший игрок молодежной сборной Украины Максим Фещук высказался о победе национальной команды над Грузией (1:0) в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций.

– Какие впечатления от матча? Можно ли сказать, что этот результат заслуженный и по игре?

– Заслуженный. Потому что терпели, готовились, были мотивированы. Приятные впечатления от игры. Все молодцы, но кое-кто особенно поразил, особенно новички. Не ожидал, что так впишутся. Очень понравилось, как Калюжный выдержал, как Гуцуляк выглядел. Мудрик проявил индивидуальное мастерство. Судаков был очень активен, очень креативен. Главный тренер молодец, что дал стольким возможность сыграть. Грузины также понравились: топовая команда, я теперь понимаю, потому что не видел их матчей раньше, что это очень сильная команда с хорошими индивидуальными качествами футболистами. Обратил внимание, что они очень любят работать с мячом, много касаний делают. По моему мнению, это им, возможно, немножко мешает, чтобы стать более классной командой. А Украина – заслуженная долгожданная победа, еще и хорошая. В какой-то степени качественная.

– Можно ли после этого матча говорить, что сборная возвращается на правильный путь, сделала выводы после поражений?

– Я не могу говорить, что сборная была не на правильном пути. Говорить, что сборная возвращается на правильный путь – фраза простая, потому что выиграли. Не могу сказать, что сборная была не на правильном пути. Просто тогда были поражения, а сейчас победа. Определенные выводы, коррективы, разное состояние футболистов: физическое, психологическое, моральное – много компонентов. И, скажем так, вытерпели. Это еще не та игра сборной Украины, где Украина играла с позиции силы. Но Украина сыграла мудро – вот что мне понравилось.

– Как оцените дебют Калюжного? И по Мудрику – добавит ли эта игра ему веры в себя?

– Я думаю, у него и так есть вера в себя. Игра придаст ему уверенности, он будет однозначно на подъеме. Я очень рад, что он забил гол, еще и, как по мне, качественный, красивый. Ему это очень придаст – как и в клубе, так и в сборной. Однозначно, он уже сам заждался. А Калюжный – я приятно удивлен его игрой. Честно скажу. Сразу на таком уровне сыграть – молодец. Я не ожидал, что он сыграет так качественно. Имея даже желтую карточку, дотерпел, играл аккуратно на позиции опорного. Супер.