«Для меня – всегда». Таловеров назвал лучшего игрока матча с Грузией
Защитник сборной Украины прокомментировал победу в Лиге наций
Защитник сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал победу над национальной командой Грузии (1:0) в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций.
– Максим, какие ваши впечатления от игры?
– Очень счастлив, потому что выиграли. Непростой матч, фантастическое поле, очень горжусь командой, как мы стремились к победе, оборонялись все вместе, уставшие, но счастливые и готовимся к следующему матчу.
– В первом тайме сборная Украины полностью доминировала на поле, а во втором играла уже от соперника. Как можете это прокомментировать?
– Это футбол, понимаете. Так всегда, когда одна команда сначала играет с мячом больше, потом другая. Установка была победить, был свой план, который, считаю, мы хорошо выполнили.
– Неожиданный стартовый состав. Тяжело ли было играть в новых связках игроков?
– Каждый, кто приезжает сюда, стремится доказывать и делать все возможное и невозможное, чтобы играть. Каждый настраивался и очень важно, что мы играли, как целостная команда.
– Результатом довольны, а игрой? Что самое главное?
– 3 очка – самое главное.
– Вы дважды эмоционально радовались в первом тайме, когда забирали мяч. Это немного «НБАшная» история?
– Очень счастлив, когда отбираю мячи, потому что на самом деле не помню некоторые моменты. Вспоминаю их, уже когда просматриваю матч. Эмоции мне помогают, но я не думаю, чтобы это намеренно делать, потому что это только эмоции во время игры. Надеюсь, что это дополнительно заряжает партнеров.
– Мудрик – лучший игрок матча сегодня или почти всегда? И как гол?
– Для меня – всегда. Гол – супер, очень рад за него.
– Что подумали, когда пропустили гол? И когда выключили свет – первая мысль?
– Когда пропустили, то успели уже расстроиться. К счастью, все обошлось. Насчет света – никаких мыслей, кроме желания продолжать играть как можно скорее, не было.
– Что за история с возможным пенальти?
– Там нападающий очень хорошо подставился и уже не знал, что делать, кроме как падать. Очень рад, что они не забили после этого штрафного.
– Впереди очень тяжелая игра против Чехии, нужна только победа. Какие у вас ожидания от этой игры?
– Сейчас хочется только отдохнуть и восстановиться. Потом уже будем готовиться к чехам. Побеждать хочется всегда, поэтому ради этого будем делать все возможное.
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