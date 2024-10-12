«Для меня – всегда». Таловеров назвал лучшего игрока матча с Грузией

Защитник сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал победу над национальной командой Грузии (1:0) в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций.

– Максим, какие ваши впечатления от игры?

– Очень счастлив, потому что выиграли. Непростой матч, фантастическое поле, очень горжусь командой, как мы стремились к победе, оборонялись все вместе, уставшие, но счастливые и готовимся к следующему матчу.

– В первом тайме сборная Украины полностью доминировала на поле, а во втором играла уже от соперника. Как можете это прокомментировать?

– Это футбол, понимаете. Так всегда, когда одна команда сначала играет с мячом больше, потом другая. Установка была победить, был свой план, который, считаю, мы хорошо выполнили.

– Неожиданный стартовый состав. Тяжело ли было играть в новых связках игроков?

– Каждый, кто приезжает сюда, стремится доказывать и делать все возможное и невозможное, чтобы играть. Каждый настраивался и очень важно, что мы играли, как целостная команда.

– Результатом довольны, а игрой? Что самое главное?

– 3 очка – самое главное.

– Вы дважды эмоционально радовались в первом тайме, когда забирали мяч. Это немного «НБАшная» история?

– Очень счастлив, когда отбираю мячи, потому что на самом деле не помню некоторые моменты. Вспоминаю их, уже когда просматриваю матч. Эмоции мне помогают, но я не думаю, чтобы это намеренно делать, потому что это только эмоции во время игры. Надеюсь, что это дополнительно заряжает партнеров.

– Мудрик – лучший игрок матча сегодня или почти всегда? И как гол?

– Для меня – всегда. Гол – супер, очень рад за него.

– Что подумали, когда пропустили гол? И когда выключили свет – первая мысль?

– Когда пропустили, то успели уже расстроиться. К счастью, все обошлось. Насчет света – никаких мыслей, кроме желания продолжать играть как можно скорее, не было.

– Что за история с возможным пенальти?

– Там нападающий очень хорошо подставился и уже не знал, что делать, кроме как падать. Очень рад, что они не забили после этого штрафного.

– Впереди очень тяжелая игра против Чехии, нужна только победа. Какие у вас ожидания от этой игры?

– Сейчас хочется только отдохнуть и восстановиться. Потом уже будем готовиться к чехам. Побеждать хочется всегда, поэтому ради этого будем делать все возможное.