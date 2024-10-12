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  4. «Приходилось играть на лучших полях». Кашия – о поражении от Украины
Лига наций
12 октября 2024, 10:20 |
542
1

«Приходилось играть на лучших полях». Кашия – о поражении от Украины

Защитник сборной Грузии прокомментировал поражение в матче Лиги наций

12 октября 2024, 10:20 |
542
1
«Приходилось играть на лучших полях». Кашия – о поражении от Украины
Гурам Кашия

Защитник сборной Грузии Гурам Кашия прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:1) в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций:

«Судьбу матча решил один эпизод. У нас было гораздо больше моментов, но, к сожалению, мы не сумели их реализовать.

Обеим командам пришлось играть в сложных условиях, и, к сожалению, нам не удалось набрать очков. В предыдущих двух турах, когда мы побеждали, нам приходилось играть на гораздо более качественных полях.

Не стоит делать из этой неудачи трагедию. Сейчас самое главное – это восстановить силы и бороться за победу в следующем матче. Эта неудача также является частью нашего удивительного приключения, и мы сделаем из нее соответствующие выводы».

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Гурам Кашия сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия
Дмитро Вербинський Источник
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Погане поле - це перевага для команди, яка має проблеми та дефіцит індивідуальної техніки, дриблінгу, швидкісної роботи з м'ячем.
Грузини (в атакувальній фазі так точно) є більш технічними та більш вмілими гравцями індивідуально. 
Погана якість газону - це умовна допомога для захисної гри, і перешкода для атакувальних, креативних реалізацій.
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