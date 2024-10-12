«Приходилось играть на лучших полях». Кашия – о поражении от Украины

Защитник сборной Грузии Гурам Кашия прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:1) в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций:

«Судьбу матча решил один эпизод. У нас было гораздо больше моментов, но, к сожалению, мы не сумели их реализовать.

Обеим командам пришлось играть в сложных условиях, и, к сожалению, нам не удалось набрать очков. В предыдущих двух турах, когда мы побеждали, нам приходилось играть на гораздо более качественных полях.

Не стоит делать из этой неудачи трагедию. Сейчас самое главное – это восстановить силы и бороться за победу в следующем матче. Эта неудача также является частью нашего удивительного приключения, и мы сделаем из нее соответствующие выводы».