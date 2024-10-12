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  4. «Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
Лига наций
12 октября 2024, 09:45 |
5862
3

«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика

Вратарь сборной Грузии прокомментировал поражение от Украины

12 октября 2024, 09:45 |
5862
3
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:1) в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций:

«Прежде всего, мы должны играть лучше. Сегодня был не футбол – поле вообще не позволяло нам играть. Я не мог хорошо подпрыгнуть даже в момент гола, травы не было и нога была очень скользкой. Если бы не это, я мог бы отбить тот удар.

Я не думаю, что у нас были проблемы с концентрацией, мы все были готовы, но нам не удалось добиться победы. У нас была хорошая серия матчей, поэтому сейчас команде важно правильно отреагировать на поражение. На мой взгляд, мы должны сохранить единство. Давайте вместе двигаться к цели, которая есть у каждого грузина».

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Гиорги Мамардашвили
Дмитро Вербинський Источник: europop.ge
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Комментарии 3
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C.Пеклов
Шановній,мета грузина-ЄС,але ваш уряд продався агресору,що окупував вашу землю. А ви,грузини,мабуть слабкиі духом й телом ,тому ваша мета стає все далі й далі.
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+2
icebeer
Поле для всех одинаковое
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+1
Олександр
Українці могли б злякатися як грузини і лягти під росію і готувати своє поле .Але не зробили цього і тому грають на полі яке люб'язно надали
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0
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