«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика

Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:1) в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций:

«Прежде всего, мы должны играть лучше. Сегодня был не футбол – поле вообще не позволяло нам играть. Я не мог хорошо подпрыгнуть даже в момент гола, травы не было и нога была очень скользкой. Если бы не это, я мог бы отбить тот удар.

Я не думаю, что у нас были проблемы с концентрацией, мы все были готовы, но нам не удалось добиться победы. У нас была хорошая серия матчей, поэтому сейчас команде важно правильно отреагировать на поражение. На мой взгляд, мы должны сохранить единство. Давайте вместе двигаться к цели, которая есть у каждого грузина».