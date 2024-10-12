Полузащитник сборной Грузии объяснил, почему они проиграли Украине

Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили прокомментировал поражение от национальной команды Украины (0:1) в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций:

«Мы проанализируем причины поражения, но факт в том, что мы не показали тот футбол, который был нужен, особенно в течение первых 20-25 минут. Интенсивность, качество нашей игры были невысокими – за это нас наказали. Мы исправили ситуацию после гола, у нас были моменты, когда мы доминировали, но нам не удалось забить гол.

В следующем матче, надеюсь, мы улучшим результат, но это было одинаково для обеих команд. Я буду готов».