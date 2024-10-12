«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность

В пятницу, 11 октября 2024 года, состоялся матч 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций между национальными сборными Украины и Грузии. Победу со счетом 1:0 одержали номинальные хозяева поля.

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В первом тайме поединка произошла неприятная ситуация между полузащитника «сине-желтых» Георгием Судаковым и Николаем Шапаренко. Хавбек «Шахтера» пошел в дриблинг и хотел отдать длинную передачу на правый фланг, но не заметил перед собой лидера «Динамо» и попал прямо ему в лицо.

«Один подстрелил другого», - высказался об эпизоде комментатор матча.

ВИДЕО в Telegram. «Один подстрелил другого». Между игроками сборной Украины произошла неприятность