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  4. «Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
Лига наций
12 октября 2024, 09:06 |
893
2

«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность

Георгий Судаков попал мячом в лицо Николая Шапаренко

12 октября 2024, 09:06 |
893
2
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В пятницу, 11 октября 2024 года, состоялся матч 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций между национальными сборными Украины и Грузии. Победу со счетом 1:0 одержали номинальные хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме поединка произошла неприятная ситуация между полузащитника «сине-желтых» Георгием Судаковым и Николаем Шапаренко. Хавбек «Шахтера» пошел в дриблинг и хотел отдать длинную передачу на правый фланг, но не заметил перед собой лидера «Динамо» и попал прямо ему в лицо.

«Один подстрелил другого», - высказался об эпизоде комментатор матча.

ВИДЕО в Telegram. «Один подстрелил другого». Между игроками сборной Украины произошла неприятность

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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AK.228
😂😂
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Strontium
Нечего таблом торговать.  Шапа сорвал результативную атаку ещё.
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