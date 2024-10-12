«В том числе и Хвичу». Назаренко объяснил, как удалось остановить грузин

Полузащитник сборной Украины Александр Назаренко прокомментировал победу над национальной командой Грузии (1:0) в матче 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций.

– Александр, какие эмоции от матча?

– Конечно, положительные и лучшие из тех, что вообще могут быть в жизни. Приветствовали с партнерами друг друга. Очень доволен, потому что у меня сбылась мечта детства сегодня.

– Еще во времена «Днепра-1» казалось, что вы сможете выстрелить. Но то травмы, то другие причины. Сейчас пошло?

– Не буду забегать вперед. Да, были разные периоды: с травмами или как сейчас. Главное работать дальше, а там посмотрим.

– Удивили ли чем-то грузины?

– Особенно нет. Мы готовились к ним, у Грузии очень хорошая команда, особенно в атакующем звене. Поэтому сегодня надо было внимательно сыграть сзади, чтобы не допускать быстрых контратак. Думаю, что это сегодня получилось, где-то за счет желтых карточек. Можно сказать, что остановили быстрых грузин, в том числе и Хвичу.

– Как вам гол Мудрика?

– Супер, он красавчик! Очень жаль, что левой во втором тайме не забил.

– Вам было бы удобнее левой?

– Наверное.