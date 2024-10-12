Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Чехия
Поединок состоится 14 октября в 21:45 по Киеву
14 октября состоится матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
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Поединок пройдет на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров сине-желтые с 3 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 6 пунктами занимает вторую позицию.
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Чехия
Прямую трансляцию матча Украина – Чехия можно посмотреть на MEGOGO.
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