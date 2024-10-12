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  4. Арина Соболенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 октября 2024, 06:22 |
54
0

Арина Соболенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Ухане

12 октября 2024, 06:22 |
54
0
Арина Соболенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

12 октября 4-я ракетка мира Коко Гофф (США) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В полуфинале американка сыграет против первой сеяной Арины Соболенко (WTA 2). Ориентировочное время начала встречи 11:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 8-я встреча соперниц. Счет 4:3 в пользу Коко.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Чжан Циньвень, либо против Ван Синьюй.

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смотреть онлайн Арина Соболенко Коко Гофф WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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