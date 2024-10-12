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  4. Юлия Стародубцева – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 октября 2024, 06:07 |
339
0

Юлия Стародубцева – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 500 в Нинбо

12 октября 2024, 06:07 |
339
0
Юлия Стародубцева – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

12 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 79) начнет выступления на хардовом турнире WTА 500 в Нинбо (Китай).

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Ю Сяоди (Китай, WTA 379). Время начала встречи – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница противостояния в финале квалификации сыграет либо против Присциллы Хон, либо против Александры Эалы.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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