Юлия Стародубцева – Ю Сяоди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 500 в Нинбо
12 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 79) начнет выступления на хардовом турнире WTА 500 в Нинбо (Китай).
В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Ю Сяоди (Китай, WTA 379). Время начала встречи – 06:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Юлии.
Победительница противостояния в финале квалификации сыграет либо против Присциллы Хон, либо против Александры Эалы.
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