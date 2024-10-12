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12 октября 2024, 01:30 | Обновлено 12 октября 2024, 01:33
233
0

ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит Поль Погба

Поль Погба вовсю тренируется и готовится вернуться в большой футбол

12 октября 2024, 01:30 | Обновлено 12 октября 2024, 01:33
233
0
ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит Поль Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Пока ещё полузащитник «Ювентуса» Поль Погба изменился до неузнаваемости.

31-летний футболист получил сокращение дисквалификации до 18 месяцев за употребление допинга и теперь вовсю готовится к возвращению в большой футбол: с января француз получит право тренироваться с любым клубом, который его подпишет, и также Погба сможет сыграть в официальном матче в марте следующего года.

Поль немного сменил имидж – его новая прическа с дредами должна вам понравиться.

А мы предлагаем вам посмотреть, как изменился Погба и чем он занимался в последнее время:

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Поль Погба фото Ювентус lifestyle женская сборная Франции по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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