ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит Поль Погба

Пока ещё полузащитник «Ювентуса» Поль Погба изменился до неузнаваемости.

31-летний футболист получил сокращение дисквалификации до 18 месяцев за употребление допинга и теперь вовсю готовится к возвращению в большой футбол: с января француз получит право тренироваться с любым клубом, который его подпишет, и также Погба сможет сыграть в официальном матче в марте следующего года.

Поль немного сменил имидж – его новая прическа с дредами должна вам понравиться.

А мы предлагаем вам посмотреть, как изменился Погба и чем он занимался в последнее время: