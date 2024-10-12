ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит Поль Погба
Поль Погба вовсю тренируется и готовится вернуться в большой футбол
Пока ещё полузащитник «Ювентуса» Поль Погба изменился до неузнаваемости.
31-летний футболист получил сокращение дисквалификации до 18 месяцев за употребление допинга и теперь вовсю готовится к возвращению в большой футбол: с января француз получит право тренироваться с любым клубом, который его подпишет, и также Погба сможет сыграть в официальном матче в марте следующего года.
Поль немного сменил имидж – его новая прическа с дредами должна вам понравиться.
А мы предлагаем вам посмотреть, как изменился Погба и чем он занимался в последнее время:
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