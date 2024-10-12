Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Это была мечта, ставшая реальностью»

Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный в эфире телетрансляции прокомментировал победу над Грузией (1:0) в матче Лиги наций, в котором он дебютировал за сине-желтых.

«Это была мечта для меня сыграть за национальную команду. Спасибо тренеру за доверие. Также спасибо клубному тренеру, который подготовил меня. Это была мечта, ставшая реальностью.

Меня в команде поздравили. Перед матчем я был настроен выходить и играть только на победу, помогать своей команде.

Грузия – это лидер группы. Всем соперникам против них непросто. Тем и интереснее игра, если она непростая. Надеюсь, что мы выполнили все указания тренера.

Желтая карточка? Не очень хорошо, когда полузащитник получает предупреждение, да еще и в таком моменте. Не нужно было этого делать. В следующий раз не буду так фолить, чтобы не думать затем весь матч, как сыграть осторожнее.

Мы готовились к команде Грузии. Они сильны индивидуально, у них приличная группа атаки. С ними непросто было играть».