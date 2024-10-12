ВИДЕО. Эндрика уличили за мобильной игрой, которую любят дети!

Форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик показал всему миру, в какую игру предпочитает поиграть после матчей.

По завершии поединка Чили - Бразилия 18-летний футболист вышел к болельщикам, чтобы раздать автографы.

Эндрик был с телефоном: фанаты заметили, что на экране была игра «Clash Royale» – популярная мобильная игра, которая пользуется большим успехом у подростков.