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12 октября 2024, 01:17 | Обновлено 12 октября 2024, 01:35
115
1

ВИДЕО. Эндрика уличили за мобильной игрой, которую любят дети!

Нападающий Реала и сборной Бразилии показал, во что играет, раздавая автографы

12 октября 2024, 01:17 | Обновлено 12 октября 2024, 01:35
115
1
ВИДЕО. Эндрика уличили за мобильной игрой, которую любят дети!
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик показал всему миру, в какую игру предпочитает поиграть после матчей.

По завершии поединка Чили - Бразилия 18-летний футболист вышел к болельщикам, чтобы раздать автографы.

Эндрик был с телефоном: фанаты заметили, что на экране была игра «Clash Royale» – популярная мобильная игра, которая пользуется большим успехом у подростков.

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Эндрик Реал Мадрид видео lifestyle чемпионат Испании по футболу женская сборная Бразилии по футболу Ла Лига
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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