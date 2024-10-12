Другие новости12 октября 2024, 01:17 | Обновлено 12 октября 2024, 01:35
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ВИДЕО. Эндрика уличили за мобильной игрой, которую любят дети!
Нападающий Реала и сборной Бразилии показал, во что играет, раздавая автографы
12 октября 2024, 01:17 | Обновлено 12 октября 2024, 01:35
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Форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик показал всему миру, в какую игру предпочитает поиграть после матчей.
По завершии поединка Чили - Бразилия 18-летний футболист вышел к болельщикам, чтобы раздать автографы.
Эндрик был с телефоном: фанаты заметили, что на экране была игра «Clash Royale» – популярная мобильная игра, которая пользуется большим успехом у подростков.
Fotos, autógrafos e Clash Royale.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 10, 2024
📽️: Reproduçãopic.twitter.com/tWtCkAtAqP
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