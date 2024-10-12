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12 октября 2024, 00:43 | Обновлено 12 октября 2024, 01:04
902
3

ФОТО. Винисиус увлёкся красоткой с Ямайки – её Instagram впечатляет!

Лидер мадридского Реала старается не скучать в свободное время и листает IG в поисках новой пассии

12 октября 2024, 00:43 | Обновлено 12 октября 2024, 01:04
902
3
ФОТО. Винисиус увлёкся красоткой с Ямайки – её Instagram впечатляет!
AFP. Винисиус Жуниор

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор нашёл себе новое увлечение.

В соцсетях заметили, что бразилец начал симпатизировать ямайской певице Шенси – Винисиус уже ставит лайки под постами 28-летней девушки.

Также Жуниор оставил комментарий под одним из постов, но затем удалил его.

Шенси достаточно популярна – на её IG подписано 7,8 млн фолловеров, Youtube – 3,27 млн, TikTok – 6,3 млн.

А теперь давайте попробуем понять бразильца и заглянуть в Instagram ямайской знаменитости:

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид фото lifestyle девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 3
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Ukraine
Та ну…
Нічого там красивого не має
Бедра бачили, ж***у?
Через 10 років рознесе, а після родів буде капець….
Я думав мила, тендітна, чарівна, на руках щоб модна було крутити….
А тут «бегимотик»)) 
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0
Muskrat2
свиноферма якась
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0
Archie1991
Носяра як клюв у тукана
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-2
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Теннис
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