ФОТО. Винисиус увлёкся красоткой с Ямайки – её Instagram впечатляет!

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор нашёл себе новое увлечение.

В соцсетях заметили, что бразилец начал симпатизировать ямайской певице Шенси – Винисиус уже ставит лайки под постами 28-летней девушки.

Также Жуниор оставил комментарий под одним из постов, но затем удалил его.

Шенси достаточно популярна – на её IG подписано 7,8 млн фолловеров, Youtube – 3,27 млн, TikTok – 6,3 млн.

А теперь давайте попробуем понять бразильца и заглянуть в Instagram ямайской знаменитости: