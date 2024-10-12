ФОТО. Винисиус увлёкся красоткой с Ямайки – её Instagram впечатляет!
Лидер мадридского Реала старается не скучать в свободное время и листает IG в поисках новой пассии
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор нашёл себе новое увлечение.
В соцсетях заметили, что бразилец начал симпатизировать ямайской певице Шенси – Винисиус уже ставит лайки под постами 28-летней девушки.
Также Жуниор оставил комментарий под одним из постов, но затем удалил его.
Шенси достаточно популярна – на её IG подписано 7,8 млн фолловеров, Youtube – 3,27 млн, TikTok – 6,3 млн.
А теперь давайте попробуем понять бразильца и заглянуть в Instagram ямайской знаменитости:
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Бедра бачили, ж***у?
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Я думав мила, тендітна, чарівна, на руках щоб модна було крутити….
А тут «бегимотик»))