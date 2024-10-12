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12 октября 2024, 00:02 | Обновлено 12 октября 2024, 00:20
1715
1

ВИДЕО. В соцсетях завирусились кадры, которые Месси захочет удалить!

Это видео уже собрало миллионы просмотров, и многие задаются вопросом как Лионель стерпел подобное

12 октября 2024, 00:02 | Обновлено 12 октября 2024, 00:20
1715
1
ВИДЕО. В соцсетях завирусились кадры, которые Месси захочет удалить!
Лионель Месси на аргентинском TV-шоу

В 2005 году подростка Лионеля Месси пригласили в комедийную программу «No hay 2 sin 3» на аргентинском канале Canal 9.

Тогдашняя сенсация «Барселоны» и представить себе не могла, в какую неловкую ситуацию ему предстоит попасть.

Во время шоу 18-летний парень подвергся всевозможным сексуальным шуткам, которые на самом деле не показались ему смешными. Но этим дело не ограничилось.

Ведущие шоу несколько раз лапали Месси, а один человек дотронулся до его гениталий.

В какой-то момент Месси чуть не сорвал с себя одежду, когда ведущие шутили над его телосложением.

Если бы это произошло сегодня, люди бы подняли шум, заявляя о сексуальном насилии. Это шоу транслировалось в прямом эфире на аргентинском телевидении в 2005 году.

Смотрите, что тогда творили с 18-летним топ-талантом:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Ron Noiill
Хто сказав , що йому це не вподобалося?
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Теннис
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