ВИДЕО. Дубль Джеймса Макати принес Англии U-21 победу над Украиной U-21

Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.

Поединок Англия – Украина проходить в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и оформили путевку в финальный турнир.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче

Дубль Джеймса Макати принес Англии U-21 победу над Украиной U-21 (2:1).

ГОЛ! 1:1. Джеймс Макати, 88 мин

ГОЛ! 1:1. Джеймс Макати, 90+2 мин

Видеотрансляция матча