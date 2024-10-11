ВИДЕО. Дубль Джеймса Макати принес Англии U-21 победу над Украиной U-21
Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21
Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.
Поединок Англия – Украина проходить в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и оформили путевку в финальный турнир.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче
Дубль Джеймса Макати принес Англии U-21 победу над Украиной U-21 (2:1).
ГОЛ! 1:1. Джеймс Макати, 88 мин
ГОЛ! 1:1. Джеймс Макати, 90+2 мин
Видеотрансляция матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер сохранил доверие клуба
Георгий Судаков не сумел вспомнить дату, когда Украина стала независимой