ВИДЕО. Михавко ударом головой открыл счет для Украины U-21 в Англии
Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21
Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.
Поединок Англия – Украина проходить в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.
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Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче
На 70-й минуте Михавко ударом головой после подачи с уголового открыл счет для Украины U-21.
ГОЛ! 0:1. Михавко, 70 мин.
Видеотрансляция матча
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