ВИДЕО. Михавко ударом головой открыл счет для Украины U-21 в Англии

Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.

Поединок Англия – Украина проходить в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче

На 70-й минуте Михавко ударом головой после подачи с уголового открыл счет для Украины U-21.

ГОЛ! 0:1. Михавко, 70 мин.

Видеотрансляция матча