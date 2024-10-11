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Молодежные турниры
11 октября 2024, 23:23 | Обновлено 11 октября 2024, 23:30
368
0

ВИДЕО. Михавко ударом головой открыл счет для Украины U-21 в Англии

Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21

11 октября 2024, 23:23 | Обновлено 11 октября 2024, 23:30
368
0
ВИДЕО. Михавко ударом головой открыл счет для Украины U-21 в Англии
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.

Поединок Англия – Украина проходить в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче

На 70-й минуте Михавко ударом головой после подачи с уголового открыл счет для Украины U-21.

ГОЛ! 0:1. Михавко, 70 мин.

Видеотрансляция матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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