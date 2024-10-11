Лига наций11 октября 2024, 23:59 |
2354
7
Украина – Грузия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 11 октября в Познани прошел матч 3-го тура Лиги наций
11 октября 2024, 23:59 |
2354
7
11 октября в 21:45 в Познани сборная Украины сыграла матч 3-го тура Лиги наций против команды Грузии (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Украина – Грузия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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Комментарии 7
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пля. пацани хочуть і вміють грати... вигоніть Сірьожу !
Виграли то добре. Але гри як не було так і немає.
Лягаєм спати. Там не буде нічого цікавого. Вітаю всіх з вимученою Перемогою!
😁 фото Реброва підібрали бомба 😅
Ребров продовжив контрак зі збірною до 2030-го року.
Ребров лутший тренер! Хачу аставить его до канца всех игр сборной!
Сраколиз ахмєтовський. Знову зібрав всю лугандонію як на євро,сьогодні тупо пощастило, в матчі з Чехією буде пздець з такою грою .
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