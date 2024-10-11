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  4. Украина – Грузия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Лига наций
11 октября 2024, 23:59 |
2354
7

Украина – Грузия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 11 октября в Познани прошел матч 3-го тура Лиги наций

11 октября 2024, 23:59 |
2354
7
Украина – Грузия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

11 октября в 21:45 в Познани сборная Украины сыграла матч 3-го тура Лиги наций против команды Грузии (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Грузия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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theeromario77
пля. пацани хочуть і вміють грати... вигоніть Сірьожу !
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+2
Panda1818
Виграли то добре. Але гри як не було так і немає.
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+1
DK1970
Лягаєм спати. Там не буде нічого цікавого. Вітаю всіх з вимученою Перемогою! 
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+1
Remark
😁 фото Реброва підібрали бомба 😅
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0
Первый Среди Равных
Ребров продовжив контрак зі збірною до 2030-го року.
Ответить
0
Толян
Ребров лутший тренер! Хачу аставить его до канца всех игр сборной!
Ответить
-1
Ron Noiill
Сраколиз ахмєтовський. Знову зібрав всю лугандонію як на євро,сьогодні тупо пощастило, в матчі з Чехією буде пздець з такою грою .
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-2
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