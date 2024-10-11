Минус россиянка. Стали известны полуфинальные пары на супертурнире в Ухане
Коко Гофф сыграет против Арины Соболенко, Чжэн Циньвень встретится с Ван Синьюй
На турнире WTA 1000 в Ухане сыграны матчи 1/4 финала.
Коко Гофф в двух сетах уверенно переиграла Магду Линетт. Американка далее сыграет против первой сеяной Ариной Соболенко, которая выбила Магдалену Френх.
В еще одной полуфинальной встрече сойдутся китаянки Чжэн Циньвень и Ван Синьюй. Олимпийская чемпионка одолела Жасмин Паолини, а Ван отправила домой россиянку Екатерину Александрову.
Полуфиналы на кортах Уханя состоятся 12 октября.
WTA 1000 Ухань. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Магдалена Френх – 6:2, 6:2
Коко Гофф [4] – Магда Линетт – 6:0, 6:4
Нижняя часть сетки
Чжэн Циньвень [5] – Жасмин Паолини [3] – 6:2, 3:6, 6:3
Екатерина Александрова – Ван Синьюй – 6:4, 5:7, 6:7 (6:8)
WTA 1000 Ухань. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Коко Гофф [4]
Чжэн Циньвень [5] – Ван Синьюй
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий Судаков не сумел вспомнить дату, когда Украина стала независимой
Янник Синнер поборется против Томаша Махача, Новак сыграет с Тейлором Фритцем