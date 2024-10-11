Минус россиянка. Стали известны полуфинальные пары на супертурнире в Ухане

На турнире WTA 1000 в Ухане сыграны матчи 1/4 финала.

Коко Гофф в двух сетах уверенно переиграла Магду Линетт. Американка далее сыграет против первой сеяной Ариной Соболенко, которая выбила Магдалену Френх.

В еще одной полуфинальной встрече сойдутся китаянки Чжэн Циньвень и Ван Синьюй. Олимпийская чемпионка одолела Жасмин Паолини, а Ван отправила домой россиянку Екатерину Александрову.

Полуфиналы на кортах Уханя состоятся 12 октября.

WTA 1000 Ухань. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Магдалена Френх – 6:2, 6:2

Коко Гофф [4] – Магда Линетт – 6:0, 6:4

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Жасмин Паолини [3] – 6:2, 3:6, 6:3

Екатерина Александрова – Ван Синьюй – 6:4, 5:7, 6:7 (6:8)

WTA 1000 Ухань. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Коко Гофф [4]

Чжэн Циньвень [5] – Ван Синьюй