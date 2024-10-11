11 октября проходит матч 3-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Грузии.

Поединок проходит на местном стадионе в Познане. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте матч был прерван. Дело в том, что на арене появились частичные проблемы с освещением.

Спустя 7 минут игру возобновили. Забавно, что рефери посоветовался с капитанами: Кашией и Матвиенко. Грузин решил забрать команду с поля (видео момента в Telegram), но игроки сразу же вернулись на поле и поединок продолжился.

На 35-й счет открыл Михаил Мудрик и вывел сине-желтых вперед.

ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван