ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
Спустя 7 минут поединок был возобновлен, на стадионе в Познане были проблемы со светом
11 октября проходит матч 3-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Грузии.
Поединок проходит на местном стадионе в Познане. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 11-й минуте матч был прерван. Дело в том, что на арене появились частичные проблемы с освещением.
Спустя 7 минут игру возобновили. Забавно, что рефери посоветовался с капитанами: Кашией и Матвиенко. Грузин решил забрать команду с поля (видео момента в Telegram), но игроки сразу же вернулись на поле и поединок продолжился.
На 35-й счет открыл Михаил Мудрик и вывел сине-желтых вперед.
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
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