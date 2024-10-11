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Лига наций
11 октября 2024, 22:29 | Обновлено 11 октября 2024, 22:31
402
0

ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван

Спустя 7 минут поединок был возобновлен, на стадионе в Познане были проблемы со светом

11 октября 2024, 22:29 | Обновлено 11 октября 2024, 22:31
402
0
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван

11 октября проходит матч 3-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Грузии.

Поединок проходит на местном стадионе в Познане. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте матч был прерван. Дело в том, что на арене появились частичные проблемы с освещением.

Спустя 7 минут игру возобновили. Забавно, что рефери посоветовался с капитанами: Кашией и Матвиенко. Грузин решил забрать команду с поля (видео момента в Telegram), но игроки сразу же вернулись на поле и поединок продолжился.

На 35-й счет открыл Михаил Мудрик и вывел сине-желтых вперед.

ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван

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фото сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Украина - Грузия Лига наций Николай Матвиенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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