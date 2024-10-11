ФОТО. Невероятный автопарк Рафаэля Надаля – есть даже Бонд-мобиль!

Все знают, хто такой Рафаэль Надаль. Издание The Sun сообщает, что легенда мирового спорта за свою карьеру сколотил состояние размером в 170 млн фунтов.

«Король грунта» – король и в жизни: в его собственности есть яхта, стоимость которой составляет 4,5 млн фунтов, также Рафа – владелец роскошного особняка на Мальорке стоимостью в 3 млн фунтов.

Но наиболее впечатляющим является автопарк Надаля. Давайте с ним ознакомимся.

Итак, какие автомобили есть в коллекции теперь уже экс-теннисиста: Aston Martin DBS (цена – £238 000, так называемый «Бонд-мобиль»), Ferrari 458 Italia (£180 000), Mercedes Benz AMG G63 (£130 000), Mercedes G Wagon ($163 700), Mercedes Benz AMG SL55 (£172 000), Kia EV6 GT (£48 000) и Kia Stinger (£34 000).

Общая стоимость автопарка оценивается в £965 700: