Лига наций11 октября 2024, 21:07 | Обновлено 11 октября 2024, 21:13
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ВИДЕО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Грузией
Поединок Лиги наций пройдет в польском городе Познань
11 октября 2024, 21:07 | Обновлено 11 октября 2024, 21:13
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11 октября в 21:45 сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций против сборной Грузии.
Команды будут играть в Польше на местном стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины занимает последнее место в группе (0 очков), лидирует Грузия (6 пунктов), далее следуют Чехия и Албания (по 3).
ВИДЕО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Грузией
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