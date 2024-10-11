11 октября в 21:45 сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций против сборной Грузии.

Команды будут играть в Польше на местном стадионе.

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Сборная Украины занимает последнее место в группе (0 очков), лидирует Грузия (6 пунктов), далее следуют Чехия и Албания (по 3).

ВИДЕО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Грузией