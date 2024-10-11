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  4. В 26 лет. Игрок Александрии дебютирует в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2024, 20:36 | Обновлено 11 октября 2024, 20:40
833
5

В 26 лет. Игрок Александрии дебютирует в сборной Украины

Калюжный сыграет первый матч за национальную команду

11 октября 2024, 20:36 | Обновлено 11 октября 2024, 20:40
833
5
В 26 лет. Игрок Александрии дебютирует в сборной Украины
УАФ. Иван Калюжний

В стартовом составе сборной Украины на матч Лиги наций против Грузии выйдет полузащитник «Александрии» Иван Калюжный, для которого это дебютная игра за сборную.

Иван получил шанс в составе после травм Владимира Бражко и Тараса Степаненко.

26-летний Калюжный в нынешнем сезоне провел 8 матчей и забил 1 гол. Ранее игрок был в юношеских сборных Украины, однако в молодежную не вызывался.

Отметим возвращение в сборную вингера Алексея Гуцуляка, а также шанс дебютировать у хавбеков Александра Назаренко и Дмитрия Крыськива, которые остались в запасе.

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сборная Украины по футболу Украина - Грузия Лига наций Иван Калюжный
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua81
в свое время Федык его из Руха просто выгнал как бесперспективного.
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+2
avk2307
Динамовец в начале карьеры
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-1
_Quantum19_
А починалось все з футбольної академії ФК "Металіст" (Харків).
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-2
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