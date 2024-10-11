В 26 лет. Игрок Александрии дебютирует в сборной Украины
Калюжный сыграет первый матч за национальную команду
В стартовом составе сборной Украины на матч Лиги наций против Грузии выйдет полузащитник «Александрии» Иван Калюжный, для которого это дебютная игра за сборную.
Иван получил шанс в составе после травм Владимира Бражко и Тараса Степаненко.
26-летний Калюжный в нынешнем сезоне провел 8 матчей и забил 1 гол. Ранее игрок был в юношеских сборных Украины, однако в молодежную не вызывался.
Отметим возвращение в сборную вингера Алексея Гуцуляка, а также шанс дебютировать у хавбеков Александра Назаренко и Дмитрия Крыськива, которые остались в запасе.
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