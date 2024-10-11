Дебютант в старте! Ребров выбрал состав сборной Украины на матч с Грузией

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.



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Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Наставник сине-желтых Cергей Ребров выбрал стартовый состав на этот поединок. В составе национальной команды дебютирует хавбек «Александрии» Иван Калюжный.

Стартовый состав сборной Украины: 12. Анатолий Трубин, 22. Николай Матвиенко (к), 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 2. Ефим Конопля, 6. Иван Калюжный, 8. Георгий Судаков, 10. Николай Шапаренко, 7. Михаил Мудрик, 19. Алексей Гуцуляк, 11. Артем Довбик.

Запасные: 1. Георгий Бущан, 3. Богдан Михайличенко, 5. Валерий Бондарь, 9. Роман Яремчук, 14. Виталий Буяльский, 15. Александр Сваток, 16. Александр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Александр Тымчик, 20. Александр Зубков, 21. Дмитрий Крыськив, 23. Дмитрий Ризнык.

Украинская команда проведет третий матч в турнире. Первые два украинцы проиграли.