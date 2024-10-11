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Лига наций
11 октября 2024, 20:34 | Обновлено 11 октября 2024, 21:03
4714
55

Дебютант в старте! Ребров выбрал состав сборной Украины на матч с Грузией

Поединок состоится 11 октября 2024 года о 21:45 за Киевом

11 октября 2024, 20:34 | Обновлено 11 октября 2024, 21:03
4714
55
Дебютант в старте! Ребров выбрал состав сборной Украины на матч с Грузией

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Наставник сине-желтых Cергей Ребров выбрал стартовый состав на этот поединок. В составе национальной команды дебютирует хавбек «Александрии» Иван Калюжный.

Стартовый состав сборной Украины: 12. Анатолий Трубин, 22. Николай Матвиенко (к), 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 2. Ефим Конопля, 6. Иван Калюжный, 8. Георгий Судаков, 10. Николай Шапаренко, 7. Михаил Мудрик, 19. Алексей Гуцуляк, 11. Артем Довбик.

Запасные: 1. Георгий Бущан, 3. Богдан Михайличенко, 5. Валерий Бондарь, 9. Роман Яремчук, 14. Виталий Буяльский, 15. Александр Сваток, 16. Александр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Александр Тымчик, 20. Александр Зубков, 21. Дмитрий Крыськив, 23. Дмитрий Ризнык.

Украинская команда проведет третий матч в турнире. Первые два украинцы проиграли.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия стартовые составы Иван Калюжный
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 56
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sania
Забарний сам в захисті не вивезе....
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+5
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Александр Шевченко
Так смешно, что у нас игроков с МЛС не считают за нормальных. Щас бы Аргентина Месси в старт не поставила бы, Украина прям такая мощная. Сваток нормально с Забарным смотрелся на ЕВРО против Словакии и Бельгии. Нет, мы какого-то долбоеба Толоверова поставим.
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+5
Gargantua81
ну почему Таловеров а не Сваток?
разве что Сваток там в США совсем разучился играть. Но по Таловерову как то уже очень похоже на промоушен простимулированный агентами. Защитничек слабенький.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
да раскатаем мы горцев-что вы тут панику разводите.Там кроме хвичи и воротника нет людей.
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+3
Андрей⚒️
Калюжный и Гуцуляк будут бетон на поле грызть. Пока «звездочкам» на их местах глубоко плевать на результат и игру. Гуцуляк, Калюжный будут биться за страну, пока «звёздочки» будут биться за премиальные и повышения ценника на трансфермаркете 
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+3
Pavel_i_CO
Найексперементальніший склад збірної за багато років... Давайте хлопці, доводьте, що ви гідні грати за головну команду країни. В історії збірної України вистачало гравців, для яких перший матч за національну збірну був останнім. 
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+3
Лига
Всё бы и не плохо выпустил серёжа  и калюжного и гуцуляка, ну.....таловеров , не знаю , не знаю. Ну ждём победы , хватит позорится 
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+3
jenia90
Більш менш нормальний склад, звісно що зліплений з того що малося під рукою) а всі МЄГАЕКСПЕРТИ вам і так не так і так не підходить, кого б не поставив тренер все одно будете пиздіти 
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+1
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OKs100
Единственное за счет чего может победить Украина, это номинант на Золотой мяч Довбык.
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+1
Gargantua81
по Калюжному не вижу сенсации. Бражко и Степаненко травмы, а кто же должен играть? 
в украинском футболе вообще беда с опорниками.
кто бы мог подумать, вроде недавно Фоменко играл с тремя опорниками, потому что креативных не было. А теперь разрушителей нет нормальных.
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
D1927K
Це вже можна вважати переглядом новачків, чи ще нє?
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+1
Виктор Войцеховский
Состав "Тушите свет" 
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0
ortomir
Ще б Крупського справа в захист і замість Таловєрова когось... 
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0
Heyter
С такой игрой,Грузины нас уничтожат...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
v2341770
Конопля і Таловєров це вже "-2", ну і Судаков з Шапаренком разом очікуваної користі не принесуть, бо кожен "тягне ковдру на себе"
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0
avk2307
З Таловєровим ва банк. 
Якщо вигребе +, ні заміна в першому таймі або 45 
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0
Показать Скрыть 5 ответов
Олександр
Спочатку просрав лігу Націй а тепер щоб не відповідати каже що це лише перевірка гравців а не турнір
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0
AK.228
Леша, ты как!?
И Калюжный в старте и Крыскива нет😁
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0
Saar
Слабкий склад. Нажаль((. Хоч Довбик є!
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-1
Brent11
Таловеров лучше Сватка??? Назаренко в запасе??? Серожа ,а не пошел бы ты на йух
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-1
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