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Молодежные турниры
11 октября 2024, 19:25 | Обновлено 11 октября 2024, 19:36
277
0

ВИДЕО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион на игру с Нидерландами U-18

11 октября в 20:00 пройдет матч товарищеского турнира в испанской Марбелье

11 октября 2024, 19:25 | Обновлено 11 октября 2024, 19:36
277
0
ВИДЕО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион на игру с Нидерландами U-18
УАФ

Юношеская сборной Украины U-19 принимает участие в товарищеском турнире в испанской Марбелье.

11 октября в 20:00 пройдет полуфинал турнира между сборными Нидерландов U-18 и Украины U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

6 октября начался тренировочный сбор команды Украины U-19 в Испании.

Сине-желтые сыграют в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.

ВИДЕО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион на игру с Нидерландами U-18

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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