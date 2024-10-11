Юношеская сборной Украины U-19 принимает участие в товарищеском турнире в испанской Марбелье.

11 октября в 20:00 пройдет полуфинал турнира между сборными Нидерландов U-18 и Украины U-19.

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6 октября начался тренировочный сбор команды Украины U-19 в Испании.

Сине-желтые сыграют в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.

ВИДЕО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион на игру с Нидерландами U-18