Молодежные турниры11 октября 2024, 19:25 | Обновлено 11 октября 2024, 19:36
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ВИДЕО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион на игру с Нидерландами U-18
11 октября в 20:00 пройдет матч товарищеского турнира в испанской Марбелье
11 октября 2024, 19:25 | Обновлено 11 октября 2024, 19:36
277
0
Юношеская сборной Украины U-19 принимает участие в товарищеском турнире в испанской Марбелье.
11 октября в 20:00 пройдет полуфинал турнира между сборными Нидерландов U-18 и Украины U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
6 октября начался тренировочный сбор команды Украины U-19 в Испании.
Сине-желтые сыграют в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.
ВИДЕО. Сборная Украины U-19 прибыла на стадион на игру с Нидерландами U-18
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