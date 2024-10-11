Лидер сборной Украины по футзалу: Выгнали из академии Шахтера. Было обидно
Абакшин занимался не только футзалом
Даниил Абакшин, один из лидеров футзальной сборной Украины, рассказал, что занимался футболом, однако не сумел закрепиться в академии «Шахтера».
– Я вообще до 12 или 13 лет я постоянно ездил на тренировки в Донецк, ведь занимался футболом в академии «Шахтера». Значительную часть времени проводил в автомобиле с папой. Когда из «Шахтера» меня выгнали, то я продолжил занятие футболом в Енакиево.
– Вы сказали, что из академии «Шахтера» вас выгнали.
– Да, у меня был очень маленький рост. И была слабая скорость. Во всяком случае, такую причину мне озвучили.
– Было обидно?
– Ой, очень. Я провел там шесть лет – это существенный период.
По итогам ЧМ, где Украина завоевала бронзу, Абакшин стал вторым лучшим бомбардиром турнира.
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