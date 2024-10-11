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  4. Лидер сборной Украины по футзалу: Выгнали из академии Шахтера. Было обидно
Чемпионат Украины
11 октября 2024, 20:10 |
1561
8

Лидер сборной Украины по футзалу: Выгнали из академии Шахтера. Было обидно

Абакшин занимался не только футзалом

11 октября 2024, 20:10 |
1561
8
Лидер сборной Украины по футзалу: Выгнали из академии Шахтера. Было обидно
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Абакшин

Даниил Абакшин, один из лидеров футзальной сборной Украины, рассказал, что занимался футболом, однако не сумел закрепиться в академии «Шахтера».

– Я вообще до 12 или 13 лет я постоянно ездил на тренировки в Донецк, ведь занимался футболом в академии «Шахтера». Значительную часть времени проводил в автомобиле с папой. Когда из «Шахтера» меня выгнали, то я продолжил занятие футболом в Енакиево.

– Вы сказали, что из академии «Шахтера» вас выгнали.

– Да, у меня был очень маленький рост. И была слабая скорость. Во всяком случае, такую ​​причину мне озвучили.

– Было обидно?

– Ой, очень. Я провел там шесть лет – это существенный период.

По итогам ЧМ, где Украина завоевала бронзу, Абакшин стал вторым лучшим бомбардиром турнира.

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сборная Украины по футзалу Даниил Абакшин Шахтер Донецк
Иван Зинченко Источник: Футбол 24
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Комментарии 8
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umnuy2
футзал и большой футбол это две БОЛЬШИЕ разницы.Для большого он не подошёл а в миньке красавец.Кстати чтобы вы знали ребров с шевой и другими динамовцами во времена Лобановского влетал в миньку даже командам институтов.Минька это совсем другое от футбика стандартного.Но футбик рулит раз в миллион популярнее.
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+1
AK.228
Может денег не дали 
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0
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avk2307
Тепер напевно жалкують....
У Шахтаря критерії насамперед фінансові.
Це що до молоді
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0
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