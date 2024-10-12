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Испания
12 октября 2024, 01:12 | Обновлено 12 октября 2024, 02:57
20
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лас‑Пальмас уволил главного тренера и назначил нового

Луис Каррион покинул испанский клуб, Диего Мартинес возглавил команду

12 октября 2024, 01:12 | Обновлено 12 октября 2024, 02:57
20
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лас‑Пальмас уволил главного тренера и назначил нового
ФК Лас-Пальмас. Диего Мартинес

Руководство испанского клуба «Лас‑Пальмас» уволило главного тренера Луиса Карриону.

Его контракт с «Лас‑Пальмасом» был рассчитан до 30 июня 2026 года.

Новый наставником аутсайдера чемпионата Испании стал Диего Мартинес.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги команда не одержала ни одной победы, взяв только 3 очка в 9 матчах.

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Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера отставка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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