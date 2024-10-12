ОФИЦИАЛЬНО. Лас‑Пальмас уволил главного тренера и назначил нового
Луис Каррион покинул испанский клуб, Диего Мартинес возглавил команду
Руководство испанского клуба «Лас‑Пальмас» уволило главного тренера Луиса Карриону.
Его контракт с «Лас‑Пальмасом» был рассчитан до 30 июня 2026 года.
Новый наставником аутсайдера чемпионата Испании стал Диего Мартинес.
В текущем сезоне испанской Ла Лиги команда не одержала ни одной победы, взяв только 3 очка в 9 матчах.
La UD Las Palmas y Luis Carrión separan sus caminos.— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 8, 2024
🔸 https://t.co/FG4nJXbH7r pic.twitter.com/DZq9fqZPLH
👋🏽 ¡Buenos días, afición!#LaUniónHaceLasPalmas #LaUniónDePorVida @adnanjanuzaj pic.twitter.com/45XCddCIxd— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 9, 2024
Diego Martínez, nuevo entrenador de la UD Las Palmas.— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 8, 2024
¡𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤! 💛💙
🔸 https://t.co/08qoA71Pbz#75AniversarioUD #LaUniónHaceLasPalmas #LaUniónDePorVida pic.twitter.com/O6pr2yA5Yu
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