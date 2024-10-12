ОФИЦИАЛЬНО. Лас‑Пальмас уволил главного тренера и назначил нового

Руководство испанского клуба «Лас‑Пальмас» уволило главного тренера Луиса Карриону.

Его контракт с «Лас‑Пальмасом» был рассчитан до 30 июня 2026 года.

Новый наставником аутсайдера чемпионата Испании стал Диего Мартинес.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги команда не одержала ни одной победы, взяв только 3 очка в 9 матчах.