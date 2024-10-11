Кварцяный дал прогноз на матч Украина – Грузия в Лиге наций
Экс-тренер Волыни считает, что победа будет за украинскими футболистами
Известный специалист Виталий Кварцяный считает, что сегодня сборная Украины в матче Лиги наций против Грузии прервет серию из двух поражений и сумеет победить.
«Грузинская сборная нынешнего образца – команда непростая. Она сейчас находится на подъеме, у нее есть потенциал. Грузины поймали запах побед и имеют ощущение, что они ничем не хуже соперника. Следовательно, их способность сопротивляться повысилась. Учитывая импровизационный атакующий стиль, отличающий все «южные» команды и, в частности, Грузию, сегодняшний соперник украинцев настроен на конструктивный футбол и индивидуальную скоростную технику, которая его игрокам давно присуща».
«Следует отметить, что в грузинском футболе появилось поколение, которое может еще больше усилить свой уровень».
«Прогноз? Украина победит 2:1», – сказал Кварцяный.
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