«У них топ-зарплаты». В Баварии оценили угрозу забастовки игроков

Исполнительный глава «Баварии» Ян-Дитер Дрессен согласен с тем, что у игроков сейчас большие нагрузки, однако удивлен тем, кто угрожает забастовкой.

«Не слишком правильно, что забастовкой угрожают те, кто находятся в топе рейтинга зарплат. И много ребят ничего о страйке не говорят и не угрожают. Безусловно, игрокам тяжело».

«В «Баварии» 16 или 18 игроков своих сборных, которые сейчас тратят много времени в переездах, и нам нужно заботиться об их здоровье», – сказал Дрессен.