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  4. «У них топ-зарплаты». В Баварии оценили угрозу забастовки игроков
Германия
11 октября 2024, 18:12 |
634
0

«У них топ-зарплаты». В Баварии оценили угрозу забастовки игроков

В мюнхенском клубе не понимают, почему футболисты могут страйковать

11 октября 2024, 18:12 |
634
0
«У них топ-зарплаты». В Баварии оценили угрозу забастовки игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Исполнительный глава «Баварии» Ян-Дитер Дрессен согласен с тем, что у игроков сейчас большие нагрузки, однако удивлен тем, кто угрожает забастовкой.

«Не слишком правильно, что забастовкой угрожают те, кто находятся в топе рейтинга зарплат. И много ребят ничего о страйке не говорят и не угрожают. Безусловно, игрокам тяжело».

«В «Баварии» 16 или 18 игроков своих сборных, которые сейчас тратят много времени в переездах, и нам нужно заботиться об их здоровье», – сказал Дрессен.

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Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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