Германия11 октября 2024, 18:12 |
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«У них топ-зарплаты». В Баварии оценили угрозу забастовки игроков
В мюнхенском клубе не понимают, почему футболисты могут страйковать
11 октября 2024, 18:12 |
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Исполнительный глава «Баварии» Ян-Дитер Дрессен согласен с тем, что у игроков сейчас большие нагрузки, однако удивлен тем, кто угрожает забастовкой.
«Не слишком правильно, что забастовкой угрожают те, кто находятся в топе рейтинга зарплат. И много ребят ничего о страйке не говорят и не угрожают. Безусловно, игрокам тяжело».
«В «Баварии» 16 или 18 игроков своих сборных, которые сейчас тратят много времени в переездах, и нам нужно заботиться об их здоровье», – сказал Дрессен.
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