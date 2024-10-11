Другие новости11 октября 2024, 18:10 | Обновлено 11 октября 2024, 19:22
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ФОТО. Эрлинг Холанд подтвердил, что они с возлюбленной ждут ребёнка
Бомбардир Манчестер Сити и сборной Норвегии впервые станет отцом
11 октября 2024, 18:10 | Обновлено 11 октября 2024, 19:22
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отличился дублем в воротах сборной Словении в матче Лиги Наций.
Но главной новостью, которую обсуждают все СМИ, стало опубликованное в IG послематчевое фото, на котором Эрлинг спрятал мяч под футболку, обозначив беременность:
«👶🏼🔜», – подписал пост бомбардир.
Что ж, кажется, всё предельно ясно и мы поздравляем Холанда и его возлюбленную – Изабель Йохансен, со столь волнительным событием:
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