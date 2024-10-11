ФОТО. Эрлинг Холанд подтвердил, что они с возлюбленной ждут ребёнка

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отличился дублем в воротах сборной Словении в матче Лиги Наций.

Но главной новостью, которую обсуждают все СМИ, стало опубликованное в IG послематчевое фото, на котором Эрлинг спрятал мяч под футболку, обозначив беременность:

«👶🏼🔜», – подписал пост бомбардир.

Что ж, кажется, всё предельно ясно и мы поздравляем Холанда и его возлюбленную – Изабель Йохансен, со столь волнительным событием: