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11 октября 2024, 18:10 | Обновлено 11 октября 2024, 19:22
1073
0

ФОТО. Эрлинг Холанд подтвердил, что они с возлюбленной ждут ребёнка

Бомбардир Манчестер Сити и сборной Норвегии впервые станет отцом

11 октября 2024, 18:10 | Обновлено 11 октября 2024, 19:22
1073
0
ФОТО. Эрлинг Холанд подтвердил, что они с возлюбленной ждут ребёнка
Getty. Эрлинг Холанд

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отличился дублем в воротах сборной Словении в матче Лиги Наций.

Но главной новостью, которую обсуждают все СМИ, стало опубликованное в IG послематчевое фото, на котором Эрлинг спрятал мяч под футболку, обозначив беременность:

«👶🏼🔜», – подписал пост бомбардир.

Что ж, кажется, всё предельно ясно и мы поздравляем Холанда и его возлюбленную – Изабель Йохансен, со столь волнительным событием:

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Эрлинг Холанд фото lifestyle Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу беременность
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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