КАРСЛИ: «Я надеюсь, что вернусь в молодежную сборную»

50-летний ирландский главный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о своем будущем в команде.

«Моя задача была понятна с самого начала. Осталось три игры, а затем, я надеюсь, вернусь в молодежную сборную, откуда и пришел. Поражение от Греции никак не повлияет на мое будущее», - сообщил тренер после матча с Грецией.

Англия уступила в домашнем матче 3-го тура Лиги наций грекам (1:2).

Карсли исполняет обязанности главного тренера английской сборной. До этого времени он работал с молодежными командами. 8 июля 2023 года вместе со сборной Англии до 21 года победил на молодежном чемпионате Европы.