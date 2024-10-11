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  4. КАРСЛИ: «Я надеюсь, что вернусь в молодежную сборную»
Англия
11 октября 2024, 17:35 |
140
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КАРСЛИ: «Я надеюсь, что вернусь в молодежную сборную»

Наставник понимает, что его назначали на временную должность

11 октября 2024, 17:35 |
140
0
КАРСЛИ: «Я надеюсь, что вернусь в молодежную сборную»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Карсли

50-летний ирландский главный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о своем будущем в команде.

«Моя задача была понятна с самого начала. Осталось три игры, а затем, я надеюсь, вернусь в молодежную сборную, откуда и пришел. Поражение от Греции никак не повлияет на мое будущее», - сообщил тренер после матча с Грецией.

Англия уступила в домашнем матче 3-го тура Лиги наций грекам (1:2).

Карсли исполняет обязанности главного тренера английской сборной. До этого времени он работал с молодежными командами. 8 июля 2023 года вместе со сборной Англии до 21 года победил на молодежном чемпионате Европы.

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Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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