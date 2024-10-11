КАРСЛИ: «Я надеюсь, что вернусь в молодежную сборную»
Наставник понимает, что его назначали на временную должность
50-летний ирландский главный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о своем будущем в команде.
«Моя задача была понятна с самого начала. Осталось три игры, а затем, я надеюсь, вернусь в молодежную сборную, откуда и пришел. Поражение от Греции никак не повлияет на мое будущее», - сообщил тренер после матча с Грецией.
Англия уступила в домашнем матче 3-го тура Лиги наций грекам (1:2).
Карсли исполняет обязанности главного тренера английской сборной. До этого времени он работал с молодежными командами. 8 июля 2023 года вместе со сборной Англии до 21 года победил на молодежном чемпионате Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниэль ожидает победы Тайсона
Чеферин не понимает недовольства игроков