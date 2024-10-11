Реал нарушает закон уже 23 года. Дело дошло до суда

В суд поступил запрос от общины, проживающей в окрестностях стадиона «Реала» – «Сантьяго Бернабеу». Срок действия лицензии на использование стадиона истек более 20 лет назад.

«Сантьяго Бернабеу» является домом «Реала» с 1947 года. Стадион расположен в северной части Мадрида. Однако объект создает некоторые проблемы.

В последнее время «Реал» все чаще использует стадион для организации концертов. Там среди прочих появилась Тейлор Свифт. Раньше играли Rolling Stones и Брюс Спрингстин.

Теперь выяснилось, что это действие было не совсем законным. В суд поступило заявление, поданное представителями местных жителей. Согласно письму, право пользования «Сантьяго Бернабеу» истекло 23 года назад.

Недостающее разрешение – это городская лицензия. Благодаря этому «Реал» мог проводить футбольные матчи и организовывать концерты. В настоящее время, по крайней мере теоретически, это невозможно.

На данный момент неизвестно, каким будет исход дела в испанском суде. Жители недовольны не только самим клубом, но и городскими властями, которые регулярно проявляют готовность организовывать культурные мероприятия на «Сантьяго Бернабеу».