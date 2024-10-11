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  4. Реал нарушает закон уже 23 года. Дело дошло до суда
Испания
11 октября 2024, 17:56 | Обновлено 11 октября 2024, 17:57
1033
1

Реал нарушает закон уже 23 года. Дело дошло до суда

В Испании сообщили подробности

11 октября 2024, 17:56 | Обновлено 11 октября 2024, 17:57
1033
1
Реал нарушает закон уже 23 года. Дело дошло до суда
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Сантьяго Бернабеу

В суд поступил запрос от общины, проживающей в окрестностях стадиона «Реала» – «Сантьяго Бернабеу». Срок действия лицензии на использование стадиона истек более 20 лет назад.

«Сантьяго Бернабеу» является домом «Реала» с 1947 года. Стадион расположен в северной части Мадрида. Однако объект создает некоторые проблемы.

В последнее время «Реал» все чаще использует стадион для организации концертов. Там среди прочих появилась Тейлор Свифт. Раньше играли Rolling Stones и Брюс Спрингстин.

Теперь выяснилось, что это действие было не совсем законным. В суд поступило заявление, поданное представителями местных жителей. Согласно письму, право пользования «Сантьяго Бернабеу» истекло 23 года назад.

Недостающее разрешение – это городская лицензия. Благодаря этому «Реал» мог проводить футбольные матчи и организовывать концерты. В настоящее время, по крайней мере теоретически, это невозможно.

На данный момент неизвестно, каким будет исход дела в испанском суде. Жители недовольны не только самим клубом, но и городскими властями, которые регулярно проявляют готовность организовывать культурные мероприятия на «Сантьяго Бернабеу».

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Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид сборная Испании по футболу
Павло Павленко Источник: Relevo
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Комментарии 1
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OKs100
Суд может постановить, что Сантьяго Бернабеу нужно снести и построить на его месте парк для местных жителей.
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