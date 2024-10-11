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Лига наций
11 октября 2024, 16:58 | Обновлено 11 октября 2024, 17:00
496
0

ГУЛАЧИ: «Не играть за сборную – это мое решение»

Голкипер сборной Венгрии прокомментировал свое отсутствие в составе команды

11 октября 2024, 16:58 | Обновлено 11 октября 2024, 17:00
496
0
ГУЛАЧИ: «Не играть за сборную – это мое решение»
Transfermarkt. Петер Гулачи

34-летний голкипер немецкого «Лейпцига» и сборной Венгрии Петер Гулачи накануне матча своей сборной против Нидерландов в рамках Лиги наций прокомментировал свое отсутствие в заявке.

«Не играть за сборную — это мое решение. Мое тело нуждается в отдыхе, ведь для меня это была тяжелая осень, и я еще не полностью восстановился от тяжелой травмы», — прокомментировал Петер Гулачи.

Петер – основной вратарь венгерской сборной. Он 58 раз выходил на футбольное поле в футболке национальной команды.

Место в воротах на ближайшие матчи Лиги наций займет игрок «Ференцвароша» Денеш Дибуш. Сборная Венгрии сыграет матчи с Нидерландами (11.10) и с Боснией (14.10).

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Петер Гулачи сборная Венгрии по футболу травма Лига наций
Олександр Сільченко Источник
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