ГУЛАЧИ: «Не играть за сборную – это мое решение»

34-летний голкипер немецкого «Лейпцига» и сборной Венгрии Петер Гулачи накануне матча своей сборной против Нидерландов в рамках Лиги наций прокомментировал свое отсутствие в заявке.

«Не играть за сборную — это мое решение. Мое тело нуждается в отдыхе, ведь для меня это была тяжелая осень, и я еще не полностью восстановился от тяжелой травмы», — прокомментировал Петер Гулачи.

Петер – основной вратарь венгерской сборной. Он 58 раз выходил на футбольное поле в футболке национальной команды.

Место в воротах на ближайшие матчи Лиги наций займет игрок «Ференцвароша» Денеш Дибуш. Сборная Венгрии сыграет матчи с Нидерландами (11.10) и с Боснией (14.10).