Президент УЕФА:«Кто жалуется? Те игроки, кто зарабатывает больше всех»
Чеферин не понимает недовольства игроков
Президент УЕФА Александер Чеферин ответил тем игрокам, кто жалуется на большое количество матчей и угрожает забастовкой. Ранее об этом говорил хавбек «Манчестер Сити» Родри и другие футболисты.
«Мы должны осознавать, что календарь заполнен до отказа, это правда. Мы достигли предела. Однако во всех командах разная ситуация с количеством матчей – кто-то играет много, у кого-то достаточно выходных».
«Но кто жалуется? Жалуются те, кто зарабатывает больше всех, и те клубы, у которых в составе по 25 топ-игроков. У тех, у кого зарплаты поменьше, и у кого едва наберется 11 футболистов, они не жалуются».
«Они хотят играть», – сказал Чеферин.
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