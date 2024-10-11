Президент УЕФА:«Кто жалуется? Те игроки, кто зарабатывает больше всех»

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил тем игрокам, кто жалуется на большое количество матчей и угрожает забастовкой. Ранее об этом говорил хавбек «Манчестер Сити» Родри и другие футболисты.

«Мы должны осознавать, что календарь заполнен до отказа, это правда. Мы достигли предела. Однако во всех командах разная ситуация с количеством матчей – кто-то играет много, у кого-то достаточно выходных».

«Но кто жалуется? Жалуются те, кто зарабатывает больше всех, и те клубы, у которых в составе по 25 топ-игроков. У тех, у кого зарплаты поменьше, и у кого едва наберется 11 футболистов, они не жалуются».

«Они хотят играть», – сказал Чеферин.