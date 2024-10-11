ФОТО. День матча сборной Украины. Последняя тренировка перед игрой

Утром 11 октября футболисты сборной Украины провел последнюю тренировку перед матчем Лиги наций против Грузии. Наставник Сергей Ребров исключил из заявки на матч хавбеков Тарас Степаненко и Владислава Кабаева.

Украинская команда после двух поражений является аутсайдером группы, тогда как Грузия лидирует с 6 очками.

Игра начнется в 21:45.