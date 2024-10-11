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Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2024, 16:08 |
226
1

ФОТО. День матча сборной Украины. Последняя тренировка перед игрой

Команда завершает подготовку к матчу

11 октября 2024, 16:08 |
226
1
ФОТО. День матча сборной Украины. Последняя тренировка перед игрой
УАФ

Утром 11 октября футболисты сборной Украины провел последнюю тренировку перед матчем Лиги наций против Грузии. Наставник Сергей Ребров исключил из заявки на матч хавбеков Тарас Степаненко и Владислава Кабаева.

Украинская команда после двух поражений является аутсайдером группы, тогда как Грузия лидирует с 6 очками.

Игра начнется в 21:45.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Ukraine
Надіюсь порадують вболівальників та захисників України, а не черговий раз пробити дно. Хоча, аналізуючи роботу тренера на Євро, Лігі Націй, і напевно в ЧС 2026 - кругом будуть остані місця. А це програні десятки матчів опосередкованим і нижчим за класом збірним. Не хочеться відати ще кілька років життя, дивлячись на позор, портити настрій кожного разу, ... перш ніж хтось, щось усвідомить та покине почесну посаду.
Прикро, але в нас такий мінталітет, і з цим ми повинні жити.
Гроші важливіше підтримки вболівальників та захисників під час війни.
Нажаль.
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