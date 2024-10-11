Сборная УКРАИНЫ11 октября 2024, 16:08 |
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ФОТО. День матча сборной Украины. Последняя тренировка перед игрой
Команда завершает подготовку к матчу
11 октября 2024, 16:08 |
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Утром 11 октября футболисты сборной Украины провел последнюю тренировку перед матчем Лиги наций против Грузии. Наставник Сергей Ребров исключил из заявки на матч хавбеков Тарас Степаненко и Владислава Кабаева.
Украинская команда после двух поражений является аутсайдером группы, тогда как Грузия лидирует с 6 очками.
Игра начнется в 21:45.
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Прикро, але в нас такий мінталітет, і з цим ми повинні жити.
Гроші важливіше підтримки вболівальників та захисників під час війни.
Нажаль.