Мадридский Атлетико получил штраф за поведение болельщиков

Во время матча 2-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Бенфикой» (0:4) группа испанских ультрас проявляла расистское поведение. УЕФА отреагировала на эти события и вынесла суровое наказание для испанской команды.

Как сообщает DailySport по решению футбольной организации, «красно-белые» наказаны штрафом в размере 30 тысяч евро и запретом на продажу билетов для своих фанатов на одну домашнюю игру в еврокубках. Также команда будет под испытательным сроком в течение одного года.

Недавно мадридская команда получила наказание и от Королевской испанской федерации футбола за матч против мадридского «Реала» (1:1). Было принято решение запретить посещение фанатами матчей с «Леганесом», «Лас-Пальмасом» и «Алавесом». Общее количество мест, которые будут закрыты, — 5 тысяч. Также клуб оштрафован на 45 тысяч евро.