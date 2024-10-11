Мадридский Атлетико получил штраф за поведение болельщиков
Матрасников наказало УЕФА за действия болельщиков в матче Лиги чемпионов
Во время матча 2-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Бенфикой» (0:4) группа испанских ультрас проявляла расистское поведение. УЕФА отреагировала на эти события и вынесла суровое наказание для испанской команды.
Как сообщает DailySport по решению футбольной организации, «красно-белые» наказаны штрафом в размере 30 тысяч евро и запретом на продажу билетов для своих фанатов на одну домашнюю игру в еврокубках. Также команда будет под испытательным сроком в течение одного года.
Недавно мадридская команда получила наказание и от Королевской испанской федерации футбола за матч против мадридского «Реала» (1:1). Было принято решение запретить посещение фанатами матчей с «Леганесом», «Лас-Пальмасом» и «Алавесом». Общее количество мест, которые будут закрыты, — 5 тысяч. Также клуб оштрафован на 45 тысяч евро.
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