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Испания
11 октября 2024, 15:29 | Обновлено 11 октября 2024, 15:37
127
0

Мадридский Атлетико получил штраф за поведение болельщиков

Матрасников наказало УЕФА за действия болельщиков в матче Лиги чемпионов

11 октября 2024, 15:29 | Обновлено 11 октября 2024, 15:37
127
0
Мадридский Атлетико получил штраф за поведение болельщиков
as.com. Ультрас Атлетико

Во время матча 2-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Бенфикой» (0:4) группа испанских ультрас проявляла расистское поведение. УЕФА отреагировала на эти события и вынесла суровое наказание для испанской команды.

Как сообщает DailySport по решению футбольной организации, «красно-белые» наказаны штрафом в размере 30 тысяч евро и запретом на продажу билетов для своих фанатов на одну домашнюю игру в еврокубках. Также команда будет под испытательным сроком в течение одного года.

Недавно мадридская команда получила наказание и от Королевской испанской федерации футбола за матч против мадридского «Реала» (1:1). Было принято решение запретить посещение фанатами матчей с «Леганесом», «Лас-Пальмасом» и «Алавесом». Общее количество мест, которые будут закрыты, — 5 тысяч. Также клуб оштрафован на 45 тысяч евро.

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Лига чемпионов Атлетико Мадрид Бенфика штрафы ультрас болельщики
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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